Geht der Trend so weiter, dann könnten im Kreis Kusel schon Ende nächster Woche die Innengastro öffnen und Kulturveranstaltungen innen möglich sein; beides mit Test. Denn trotz zehn neuer Infektionen am Donnerstag fällt die Inzidenz weiter und wandert inzwischen unter 50 – laut Robert-Koch-Institut auf 49,8, laut Landesuntersuchungsamt, das um 24 Stunden aktuellere Zahlen meldet, sogar auf nur noch 38,5.

Zugleich ist ab Freitag die neue Landesverordnung in Kraft, die die zweite Stufe der Lockerungen festlegt. Die erlaubt Kultur im Freien und Zuschauer beim Sport, wenn es sich um maximal 100 Personen handelt, es feste Plätze gibt und alle ein negatives Schnelltestergebnis vorweisen können. Gruppensport draußen ist mit bis zu fünf Personen aus unterschiedlichen Haushalten möglich. Voraussetzung für das alles: Der Kreis muss bei der RKI-Inzidenz unter 100 sein. Das ist der Kreis Kusel derzeit deutlich.

Die zweite Stufe der Lockerungen, die ab Freitag in Kraft ist, sieht bei einer Inzidenz unter 50 sogar die Öffnung der Innengastro sowie Kulturveranstaltungen in Räumen vor. Fünf Werktage in Folge muss die Inzidenz unter diesem Wert liegen. Für Kusel ist das am Donnerstag das erste Mal erreicht worden. Am Freitag wird der Wert noch deutlicher unterschritten. Ob allerdings der Donnerstag bereits mitzählt, obwohl die Landesverordnung noch nicht in Kraft war, konnte die Kreisverwaltung am Donnerstag nicht verbindlich beantworten. Fakt ist: Bleibt die Inzidenz in diesem Bereich, dann sind Freitag oder Samstag nächster Woche die Voraussetzungen für eine Innengastro erfüllt.

Und noch eine gute Nachricht: Kreis-Pressesprecherin Karla Hagner hat auf RHEINPFALZ-Anfrage bestätigt, dass zumindest für den Geltungsbereich der Landesverordnung, also unter 100, der Inzidenzwert inklusive der hier lebenden US-Amerikaner angewendet werden darf. Dazu habe es schon vor geraumer Zeit ein Schreiben des Landesgesundheitsministeriums gegeben. Läge der Kreis also ohne Amerikaner knapp über und mit ihnen knapp unter dem Wert von 50, so würde der niedrigere Wert zählen.

Die dritte Stufe der Lockerungen in Rheinland-Pfalz kommt am 2. Juni. Dann können unter der Inzidenz 100 Hotels ebenso öffnen wie Freibäder. Auch Gastronomie und Kultur innen sind mit Test möglich. Bleibe die Inzidenz bis dahin unter 50, so ist auch Gruppensport innen für fünf Personen mit Abstand möglich; ebenso Gruppensport außen mit bis zu 20 Erwachsenen.