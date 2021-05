Die Inzidenz im Landkreis ist am Wochenende unter 100 gesunken. Bliebe dies an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen so, dann würde die Bundes-Notbremse mit Ausgangssperre und weiteren Einschränkungen wieder gelöst. Insgesamt sind laut Gesundheitsamt am Sonntag 15 Neuinfektionen hinzugekommen; am Samstag wurden keine Neuinfektionen registriert. Die für die Bundes-Notbremse maßgebliche Inzidenz des Robert-Koch-Instituts sank damit auf 91,1. Allerdings zeigt das Landesuntersuchungsamt mit seinen aktuelleren Zahlen für den Sonntag einen erneut Anstieg auf 92,6; das RKI übernimmt diese Zahlen erst um 0 Uhr des Folgetags. Aktuell sind 201 Infektionsfälle im Landkreis aktiv.

Im Impfzentrum hat es in der vergangenen Woche weitere 1947 Impfungen gegeben, davon 1063 Erstimpfungen. Seit Start des Impfzentrums sind damit 22.039 Schutzimpfungen gegen das Coronavirus verabreicht worden, davon 14.082 Erstimpfungen.

Bis einschließlich Donnerstag haben die Hausärzte im Kreis seit Anfang April 5862 Impfungen vorgenommen. Am Donnerstag der vorherigen Woche waren es bis dahin 4038 Impfungen gewesen. Die Impfquote liegt damit bei 8,35 Prozent und weiter über dem Landesschnitt von 8,18. Diese Zahlen hat die Kassenärztliche Vereinigung veröffentlicht.