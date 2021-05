Landrat Otto Rubly hat am Mittwoch an das Bundesverfassungsgericht geschrieben und sich offiziell hinter die Kläger aus Kaiserslautern gestellt, die die US-Militärangehörigen in die Inzidenzberechnung einbezogen sehen wollen. Im Kreis Kusel wäre – übrigens im Gegensatz zu Kaiserslautern – nie die Bundes-Notbremse aktiv geworden, würden die rund 4000 US-Amerikaner im Kreis zur Einwohnerzahl hinzugezählt.

Einen Brief ähnlichen Inhalts hat Rubly auch an Gesundheitsminister Jens Spahn geschickt. Auch darin fordert er, die US-Amerikaner bei der Berechnung einzubeziehen, weil der Kreis hier benachteiligt werde. Beiden Schreiben sind drei Briefe von Gastronomen aus dem Kreis sowie eine Tabelle beigefügt, die die Inzidenzen mit und ohne Amerikaner gegenüberstellt.