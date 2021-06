Eine Covid-19-Neuinfektion im Oberen Glantal und den Inzidenzwert von 28,3 meldet die Kreisverwaltung Kusel am Montagnachmittag. Von den insgesamt 2220 im Kreis positiv Getesteten gelten 2095 als Genesen. 59 aktive Infektionsfälle sind bekannt: 27 im Oberen Glantal, 25 in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan und sechs in der VG Lauterecken-Wolfstein.

In den elf Schnelltestzentren des Kreises wurden in der vergangenen Woche insgesamt 2370 Tests durchgeführt. Spitzenreiter sind Kusel (498) und Schönenberg-Kübelberg (357), Waldmohr (275) und St. Julian (256) liegen nah beisammen, dann folgt Lauterecken (224).

Von den insgesamt seit Anfang März gemachten 19.420 Schnelltests waren fünf positiv. 69 PCR-Tests wurden bei der Fieberambulanz in Kusel abgenommen, insgesamt seit Ausbruch der Pandemie 9257.