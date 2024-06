Der Landkreis Kusel und acht Ortsgemeinden erhalten Förderungen aus dem Investitionsstock (I-Stock) des Landes. Dem Landkreis werden 260.000 Euro für die Sanierung der Burg Lichtenberg zugeteilt. In den Ortsgemeinden Breitenbach (115.000 Euro), Matzenbach (77.000 Euro), Nanzdietschweiler (124.000 Euro), Quirnbach (184.000 Euro) und Wahnwegen (277.000 Euro) ist geplant, die Fördermittel jeweils für den Straßenausbau einzusetzen, teilt das Innenministerium in Mainz mit. Dort sollen unter anderem Gehwege und Fahrbahnen erneuert werden.

Zusätzlich erhält die Ortsgemeinde Nanzdietschweiler 23.000 Euro für die Errichtung zweier Urnenstelen auf dem Friedhof der Ortsgemeinde. In Ruthweiler fließen 107.000 Euro in die brandschutz- und bautechnische Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses. Zudem ist in der Ortsgemeinde Hüffler vorgesehen, den Kinderspielplatz zu sanieren. 38.000 Euro gibt es dafür. Der Ortsgemeinde Medard werden für den Umbau eines Lagerraumes und die Umrüstung der Beleuchtung in der Gemeindehalle 15.000 Euro aus dem Investitionsstock bereitgestellt.