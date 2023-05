Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



„Der riesige Schuldenberg“ wird sich weiter vergrößern, sagt Ortsbürgermeisterin Yvonne Draudt-Awe. Das lasse sich allerdings nicht verhindern. Denn einige Investitionen müssten einfach getätigt werden.

Die Liste an Investitionen ist beachtlich. Die Ortsgemeinde Altenglan plant, in diesem und im nächsten Jahr beispielsweise 102.000 Euro in ein neues Fahrzeug für den Bauhof