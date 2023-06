In Herchweiler soll der Endausbau Am Brenselberg in Angriff genommen werden. Nachdem die Bauplätze dort verkauft sind, seien jetzt 350.000 Euro für den Ausbau in den Haushalt eingestellt worden, informierte Ortsbürgermeisterin Sigrid Stolingwa.

Die Gemeinde zahlt davon rund 35.000 Euro, den Rest übernehmen die Anwohner. Durch den beabsichtigten Verkauf eines Bauplatzes kommen wiederum 21.000 Euro in die Kasse. Bei der Kita Konken sei Herchweiler (485 Einwohner) mit 31.500 Euro dabei. Weitere Investitionen, die sich auf mehr als 40.000 Euro in diesem und über 7000 Euro im nächsten Jahr summieren: Am Dorfgemeinschaftshaus muss eine Wasserleitung, am Spielplatz eine Hängebrücke für geplante 3500 Euro erneuert werden. Mit 4600 Euro etwas teurer werde die Erneuerung der elektrischen Anlage auf dem Friedhof. Für den Hochwasserschutz an der Brückenstraße kalkuliert Stolingwa mit 1500 bis 2000 Euro. Dort solle künftig verhindert werden, dass bei starkem Regen Wasser in Gärten und Keller der Anwohner läuft.

Das Eigenkapital der Gemeinde ist bereits in den Minusbereich gerutscht. Die Grundsteuer B wurde wegen der Forderungen des Landesfinanzausgleichsgesetzes von 430 auf 494 Punkte angehoben.