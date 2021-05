„Das wichtigste Kapital der Gemeinde findet sich in keinem Haushaltsplan, denn das sind die Bürgerinnen und Bürger unserer Gemeinde“. Das sagte Brückens Ortsbürgermeister Pius Klein angesichts der Verabschiedung des Doppelhaushaltes der Gemeinde für die Jahre 2020/2021.

Nicht zuletzt deshalb, so bekundet Klein, sollen drei kleine Neubaugebiete weiterentwickelt werden, für die weitere Grundstücksankäufe anstehen. Priorität habe allerdings die Innenentwicklung der Gemeinde, auch hier sollen durch sogenannte Abrundungssatzungen Bauflächen entstehen.

Kindergarten sanieren

Als wichtigen Beitrag für die Zukunft der Gemeinde wertet Klein die Investitionen für den Kindergarten: „Den wollen wir in den nächsten beiden Jahren weiter voranbringen“. In Zahlen ausgedrückt heißt das, dass für die Sanierung der dortigen Toilettenanlage 70.000 Euro eingeplant wurden. Noch in diesem Jahr soll aus der ehemaligen Bücherei ein neuer Gruppenraum entstehen. Hierfür sind die Kosten auf rund 15.000 Euro geschätzt.

Klein: Ein normaler Haushalt

Ansonsten, betonte Ortsbürgermeister Klein, handele es sich um einen ganz normalen Haushalt. Brücken wird laut Haushaltssatzung in diesem Jahr rund 1,7 Millionen Euro und 2021 knapp 950.000 Euro in besagte Zukunft und für den Erhalt der Infrastruktur investieren. Im Zuge der Städtebauförderung soll in den nächsten Jahren der Anbau des Bistros beziehungsweise der barrierefreie Zugang zum Museumssaal im Diamantschleifermuseum umgesetzt werden, für den für dieses Jahr 100.000 Euro an Haushaltsmitteln bereitgestellt wurden.

Lobende Worte richtete die Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses, Nina Spies, an Maximilian Diehl, Finanzsachbearbeiter bei der Verbandsgemeinde. Er habe unter anderem alle Rechnungen und Belege sauber und nachvollziehbar digitalisiert, so Spies. So hatten die festgestellten Jahresabschlüsse der Jahre 2016 und 2017 plus Entlastung von Ortsbürgermeister und Verwaltung eher formalen Charakter.

Die beiden Salden des Ergebnishaushaltes waren für beide Jahre annähernd gleich und beliefen sich auf insgesamt rund 32.400 Euro. Die Defizite mindern das Eigenkapital, das zum Jahresende 2017 knapp 1,9 Millionen Euro betragen hatte. In der Finanzrechnung fehlten in beiden Jahren zusammen rund 190.000 Euro im Haushalt.

1309 Euro Schulden pro Einwohner

Die Fehlbeträge mussten durch Kredite zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) ausgeglichen werden. Bezogen auf 2137 Einwohner, die Ende 2017 in Brücken wohnten, lag die Pro-Kopf-Verschuldung aus Kassen- und Investitionskrediten bei 1309 Euro. Eine Schuldenbelastung, die gemessen an den 23 Gemeinden der VG Oberes Glantal, im unterem Bereich liegt.