Der Fußball-Weltmeister von 2014 trifft auf den Weltmeister 2018. Am Dienstag spielen Deutschland und Frankreich in der Gruppenphase der Europameisterschaft gegeneinander. Es ist das erste Spiel für beide Teams in diesem Wettbewerb. Thomas Germain ist Franzose. Er leitet die Musikschule Kuseler Musikantenland. Für wen sein Herz in dieser Partie schlägt, hat er im Gespräch mit der RHEINPFALZ verraten.

Herr Germain, sind Sie ein Fußballfan?

(lacht) Nein, bin ich nicht. Aber ich lasse mich gerne von einer Weltmeisterschaft oder einer Europameisterschaft mitnehmen. Es