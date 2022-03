Vor mehr als einem halben Jahr ereignete sich die Hochwasserkatastrophe im Ahrtal. Deren Folgen sind noch heute sichtbar. Das Siebenpfeiffer-Gymnasium Kusel sammelte etwa 1500 Euro für eine Schule vor Ort. Ohne die Unterstützung zahlreicher Schüler wäre das nicht möglich gewesen, sagt Lehrerin Nina Emmes im Gespräch mit Sophia Kisner.

Frau Emmes, Sie hatten viele Helfer während der Spendenaktion. Wer aber gab den ersten Anstoß?

In erster Linie war ich das. Im November habe ich mich an eine weitere Lehrkraft gewandt, mit der ich das Projekt organisiert habe. Es war eine spontane Aktion, die Pausenverkäufe fanden schon während der Adventszeit statt. Wegen der Pandemie fielen der Weihnachtsmarkt und der Tag der offenen Tür aus. Dort hätten wir normalerweise auch einen Stand gehabt. Das war ein Rückschlag, aber wir haben versucht, das Beste daraus zu machen. Es hat uns auch gefreut, dass sich die Adventsandachten und der Förderverein mit ihren Spenden am Projekt beteiligt haben.

Wie engagierten sich die Schüler?

Die Schüler waren Feuer und Flamme, das kann man nicht anders sagen. Die jüngeren Schüler haben gebastelt und gebacken. Die älteren haben nicht nur gebacken, sondern auch bei den Pausenverkäufen unterstützt. Dort haben wir selbst gemachtes Badesalz und Teelichthalter verkauft sowie Kuchen, Plätzchen und Kinderpunsch.

Wie wurden Sie auf die Schule im Ahrtal aufmerksam?

Im Fernsehen habe ich einen Bericht gesehen, dass im Ahrtal noch große Not herrscht. Da lag es nahe, ein regionales Spendenprojekt, fast vor der Haustür, zu starten. Wichtig war uns, dass das Geld direkt ankommt und nicht über eine Institution geht. Ich bin auf eine Liste mit betroffenen Schulen gestoßen, von der wir dann das Are-Gymnasium in Bad Neuenahr ausgewählt haben. Ausschlaggebend war das ähnliche Schulprofil: Es gibt einen Musik- und Mint-Schwerpunkt (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik, Anm. d. Red.), auch Nachhaltigkeit wird großgeschrieben.

Inwiefern spielt Nachhaltigkeit bei Ihnen eine Rolle?

Das Thema war uns beim Pausenverkauf wichtig. Wir haben darauf geachtet, die Plätzchen in Papier und nicht in Plastik zu verpacken. Für die Teelichthalter und das Badesalz haben die Schüler alte Schraubgläser von daheim mitgebracht und wiederverwendet. Außerdem haben wir Mehrwegbecher für den Punsch benutzt.

Wie reagierte das Gymnasium im Ahrtal?

Die Schule wusste lange nichts davon – wir haben erst nach dem Adventsverkauf Kontakt aufgenommen. Es sollte eine Überraschung werden. Wir hoffen natürlich, dass wir mit der Schule in Kontakt bleiben und Rückmeldung bekommen, wie die Spenden letztlich genutzt wurden. Es gibt ein Fördervereinkonto für Schüler, die akuten Bedarf an Unterstützung haben: Wenn beispielsweise ein technisches Gerät gebraucht wird und zuhause die Mittel fehlen. Auf dieses Konto kommt die Spende, was auch unser Wunsch war. So geht das Geld direkt an die betroffenen Schüler.

Info

Nina Emmes ist seit 2021 Lehrerin am Siebenpfeiffer-Gymnasium Kusel. Sie unterrichtet Erdkunde und Biologie.