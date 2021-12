Angst ist Thema des nach neu aufgelegten Pfarrbriefs der katholischen Pfarrei Hl. Remigius. Im nun wesentlich umfangreicheren Remigiusboten gibt es auch ein Interview mit eine Psychotherapeuten, berichtet Pfarrer Nils Schubert.

Herr Schubert, welches Konzept steht hinter dem neuen Remigiusboten?

Die Idee ist, nicht nur Pfarrei-spezifische Informationen zu veröffentlichen sondern auch Personen anzusprechen, die eventuell gar nicht kirchlich verbunden sind. Daher greifen wir neben der Gottesdienst-Ordnung und Informationen aus der Pfarrei auch allgemeine Themen auf. Vieles ist neu, manches muss sich noch entwickeln. Erscheinen wird der Pfarrbrief viermal im Jahr.

Sie setzen in jeder Ausgabe ein Schwerpunktthema. Diesmal lautet es Angst. Warum gerade jetzt dieses Thema?

Wir hatten die Ausgabe schon im September geplant, als viele noch ans Auslaufen der Corona-Pandemie gedacht hatten. Mit den steigenden Infektionszahlen ist das Thema Angst jetzt nochmal aktueller geworden. „Fürchtet euch nicht“, das ist zudem ein passendes Thema für Weihnachten. Das sagt der Engel zu den Hirten auf den Feldern bei Bethlehem. Die Geburt des Kindes im Stall am Ende der Welt ist Teil der eindrucksvollsten Mutmach-Kampagnen Gottes. Im Blatt haben wir unter anderem ein Interview mit einem Psychotherapeuten.

Wer steht hinter dem Redaktionsteam? Woher stammen die Texte?

Der Pfarrbrief wird von den Ehrenamtlichen Sabine Forster, Jennifer Hanß, Patricia Krupp, Christa Kuhn, Christine Stolle und mir gemacht. Die Texte stammen zum Teil aus einer Materialsammlung, die aus einer Initiative mehrerer Bistümer für Pfarrbriefe entstanden ist. Wir wollen aber demnächst auch selbst schreiben und so den regionalen Bezug verstärken.

Verraten Sie schon, was die Leser in der März-Ausgabe erwartet?

Das Hauptthema steht noch nicht fest. Im kommenden Jahr geht es aber schwerpunktmäßig sicher auch einmal um das Thema Frauen in der katholischen Kirche. Schließlich bin ich im Redaktionsteam der einzige Mann.