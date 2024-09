Zehntausende Besucher waren am Wochenende im Dörfchen Konken zu Gast, um den Europäischen Bauernmarkt zu besuchen. Im Kurzinterview mit Michelle Pfeifer verrät Kuseline Mariana Varejão Pinheiro, was ihr persönlicher Höhepunkt war und was sie sich für nächstes Jahr wünscht.

Mariana, Ihr Heimatort hat sich am Wochenende in eine einzige Festmeile verwandelt. Fast das ganze Dorf war auf den Beinen, um beim Bauernmarkt mitzuhelfen – Sie eingeschlossen. Wurden Sie oft erkannt oder konnten Sie in Ruhe anpacken?

Ich hatte am Sonntag Dienst am Maislabyrinth und war am Samstag kurz bei der Feuerwehr, unter anderem um mit meinen Feuerwehrkameraden die Parkplätze fertigzustellen. Ich wurde schon oft erkannt, hatte aber auch die Schärpe an. Vor allem Eltern mit kleinen Kindern haben mich angesprochen und gefragt, ob wir ein Foto machen können. Von Auswärtigen wurde ich öfter gefragt, was die Kuseline eigentlich ist.

Was war denn Ihr Höhepunkt am Wochenende?

Generell der gesamte Markt und mit wie viel Mühe alles gestaltet wurde. Das Rumschlendern und mit Leuten reden hat mir besonders gefallen und dann natürlich das Maislabyrinth. Dort hatte ich von 10 bis 18 Uhr am Sonntag Dienst und hab die Strichliste geführt. Wir haben geschaut, dass alle auch wieder raus kommen. 1400 Leute waren am Sonntag drin, am Samstag zwischen 600 und 700. Ein weiterer Höhepunkt war das Essen am Sonntagabend mit Otto Rubly, der Marktleitung und den finnischen, polnischen, ungarischen und italienischen Ausstellern.

Haben Sie einen Verbesserungsvorschlag für nächstes Jahr?

Ja, den habe ich auch schon bei der Marktleitung abgegeben. Ich hätte mir ein paar mehr Essensstände gewünscht. Die Schlange beispielsweise bei den Grumbeerwaffeln war doch schon sehr lang. In zwei Wochen soll es ein Treffen zur Nachbesprechung geben. Da will ich gerne dabei sein.