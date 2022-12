Um an Wertkarten zu kommen, hat ein Betrüger einer Frau aus der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein die große Liebe vorgegaukelt. Wie die Polizei mitteilte, nahm die 37-Jährige aus dem Nordkreis auf einer Dating-Plattform Kontakt zu einem US-Soldaten auf. Hinter dem in Polen stationierten „Charlie“ verbarg sich allerdings ein Betrüger. Dieser spielte der 37-Jährigen die große Liebe vor. Da er in Geldnot sei, bat er die Frau um sogenannte Steam-Karten, also digitale Geschenkkarten, die genauso funktionieren wie Geschenkgutscheine. Nachdem die 37-Jährige ihrer Internetbekanntschaft Wertkarten in größerem Umfang geschickt hatte und das ersehnte persönliche Treffen ausblieb, bemerkte sie den Irrtum und meldete sich bei der Polizei.