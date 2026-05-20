Erneut war Quirnbach Gastgeber für eine Jury. Diesmal waren es sogar internationale Fachleute, die sich das Dorf am Fuß der Autobahnbrücke genau angeschaut haben.

„Ein bisschen nervös bin ich ja schon“, gibt Ortsbürgermeisterin Steffi Körbel vor Beginn der Jurybereisung des europäischen „EV!RA“-Awards zu. Dabei haben die Dorfchefin und die Bürgerinnen und Bürger doch schon eine gewisse Routine, wenn es darum geht, Jurys durch die Gemeinde zu führen. Unter anderem haben es die Quirnbacher 2025 in den Landeswettbewerb von „ Unser Dorf hat Zukunft“ geschafft und dort den „Demografiepreis Dorferneuerung“ gewonnen.

Doch bis es an diesem Maitag mit dem Rundgang losgeht, werden die Nerven von Körbel noch getestet.

Die Jury verspätet sich um zwei Stunden, sie hängt auf der Autobahn fest. Gut, dass der Markttag in der Woche eigens für die Tour mit der „EV!RA“-Jury von Donnerstag auf Dienstag verlegt wurde. Zwischen Kaffee und Kuchen im Bürgerhaus, Grumbeerwaffeln, Drehorgelmusik und Infoständen lässt sich die Zeit vertreiben.

Das einzige Dorf aus Rheinland-Pfalz

Quirnbach ist in diesem Jahr das einzige Dorf aus Rheinland-Pfalz, das an dem internationalen Wettbewerb teilnimmt, neben Gemeinden aus Österreich, Italien, Ungarn und weiteren europäischen Ländern. Mit gut zweieinviertel Stunden Verspätung trifft die Jury schließlich am Nachmittag ein: Diana Ortner, Dorferneuerin aus Tirol, Carlo Lejeune, Historiker aus Ostbelgien, und Michael Edler, Raum- und Landschaftsplaner aus Südtirol, werden sich Quirnbach mehrere Stunden lang ganz genau anschauen. Lejeune verteilt bei der Begrüßung augenzwinkernd einen Extrapunkt – „für die Tatsache, dass Sie trotz unserer Verspätung noch hier sind“. Der Historiker betont: „Wir sind nicht gekommen, um Fehler zu suchen, sondern um das zu finden, was vor Ort gut funktioniert.“ Er sei gespannt, was ihn in Quirnbach erwarte.

Mit Kaffee und Kuchen ließ sich im Bürgerhaus die Wartezeit auf die Jury gut vertreiben. Hier begrüßt die Ortsbürgermeisterin ganz offiziell. Foto: Benjamin Ginkel

Deshalb bleibt die Gruppe um das Trio – neben der Ortsbürgermeisterin noch mehrere Dutzend Einwohner und einige Verwaltungsmitarbeiter – nicht lange im Bürgerhaus. Im Dorf sind auf Bauzaun-Elementen große Infotafeln aufgestellt worden, die sich jeweils mit einem Themenschwerpunkt befassen. Logisch, dass das Erfolgsprojekt „Quirnbach inTakt“ samt dem Markttag eine der ersten Stationen ist; direkt darauf folgt der Pferdemarkt, der das Dorf weit über die Kreisgrenzen hinaus bekannt gemacht hat.

Rückblicke und Ausblicke

An jeder Station stellen Beteiligte die Projekte vor, geben geduldig Auskunft. Die Jury nutzt die Gelegenheit, stellt Nachfragen und interessiert sich auch mal für Details. Ortner erklärt: „Wir sind ja eine von mehreren Jurys im Wettbewerb und stellen im Juni in einer Konferenz unseren Kollegen vor, was wir in Quirnbach gesehen haben. Da kommen Nachfragen, die wir beantworten können sollten.“ Auch deshalb machen sich die drei fleißig Notizen.

Eine der aufgestellten Thementafeln befasste sich mit der Flurbereinigung und dem Thema Energie. Foto: Benjamin Ginkel

An den Stationen, die entlang eines Rundwegs liegen, gibt es auch schon mal einen Ausblick auf das, was noch kommen soll. So sind in den (früheren) Gärten entlang des Wehrbachs unter dem Stichwort „Quirnbacher Garten“ noch einige Arbeitseinsätze geplant, wie Kathi Körbel erläutert: „Wir wollen hier einen Treffpunkt für alle Generationen schaffen, unter anderem soll ein Sinnes- und Demenzgarten entstehen.“ Duftende Kräuter und Beeren zum Naschen sollen bei Senioren Erinnerungen an früher wecken und ein kleiner Barfußpfad ist ebenfalls vorgesehen. Wenige Meter weiter soll der Spielplatz mit einem Kletterturm aufgewertet werden. Die Finanzierung hat sich die Dorfgemeinschaft durch ein Crowdfunding gemeinsam mit der Volksbank Glan-Münchweiler verdient.

Lob für die große Vielfalt an Themen

Doch nicht nur die großen Projekte finden in den mehr als vier Stunden Rundgang Beachtung, auch kleinere werden zumindest erwähnt. Etwa die Tafel auf dem Friedhof mit den Namen der Quirnbacher, deren Gräber nach Jahrzehnten abgeräumt wurden, erzählt Steffi Körbel. Wer Interesse habe, könne seine Verwandten dort eingravieren lassen. Vorgestellt wird auch „Quirnbach amWerk“, eine Gruppe aus Nicht-nur-Rentnern mit technischem Geschick, die bei Kleinigkeiten im Haushalt schnell helfen kann. Stehen keine „Noteinsätze“ an, verrät Beigeordneter Peter Horbach, ist das Team im Ort unterwegs und hilft der Gemeinde. Beispielsweise mit der Beschilderung von Wanderwegen.

Für den Spielplatz am Bürgerhaus haben die Quirnbacher noch Ideen. Foto: Benjamin Ginkel

Routiniert führen Ortsbürgermeisterin und Einwohner durch ihr Dorf, wissen auf jede Frage eine Antwort und geben sich keine Blöße. Die drei Fachleute freuen sich über die Vielfalt der Themen, die in Quirnbach angegangen werden, ebenso über das ehrenamtliche Engagement. Was ist das Geheimnis? „Unsere Stärke hier im Ort ist, dass wir für alle Themen jemanden haben, der oder die sie mit Herzblut bearbeitet“, sagt die Dorfchefin.

Am Ende geht der Daumen nach oben

Gegen Ende des Rundgangs verrät Jurymitglied Michael Edler, dass die Entscheidung im Juni nicht leichtfallen wird: „Das sind alles tolle Dörfer, die alle außergewöhnliche Projekte haben.“ Dazu komme die Vielfalt der Jury-Mannschaft, denn jedes der insgesamt 20 Mitglieder habe seine eigenen Schwerpunkte.

Nach einem kurzen Crashkurs in Pfälzisch – „Wieso heißt es Grumbeerwaffele?“ – sagt Diana Ortner: „Ich bin sprachlos über soviel Herzblut, das ist super.“ Quirnbach zeige, wie wichtig und gewinnbringend es ist, achtsam mit den Mitbürgern umzugehen. Und von Carlo Lejeune gibt’s für das Dorf ebenfalls einen Daumen nach oben. Mitte Juni soll die Entscheidung fallen.

Einen kurzen Abstecher mit dem Bürgerbus zum Reiterhof über Quirnbach gab es ebenfalls. Foto: Benjamin Ginkel

Info

Der Markttag feierte im April sein 350. Jubiläum, da wird es dringend Zeit, dass sich auch die RHEINPFALZ dort blicken lässt. Die Journalisten machen mit der „Redaktion vor Ort“ am Donnerstag, 11. Juni, Station beim Markttag. Von 14 bis 16 Uhr stehen die Redakteure Philipp Jung und Benjamin Ginkel nicht nur am Kuchenbuffet im Bürgerhaus, sondern auch am RHEINPFALZ-Zelt. Dort freuen sich die beiden auf hoffentlich viele Gespräche mit den Einwohnern des Dörfchens, aber auch mit Besuchern aus den umliegenden Gemeinden. Dabei will das Reporter-Duo unter anderem wissen, was im Oberen Glantal (und darüber hinaus) gut läuft und wo es noch Luft nach oben gibt. Die Redakteure haben natürlich wieder die beliebten RHEINPFALZ-Dubbetassen im Gepäck.