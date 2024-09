Bigband-Musik vom Feinsten verspricht der Auftritt der International Rotary Bigband am Samstag, 5. Oktober, im Saalbau Homburg. Unter Leitung des renommierten Jazztrompeters Thomas Siffling tritt die Band erstmals in unserer Region auf. Stark gemacht hat sich dafür Bandmitglied und Posaunist Bernhard Bauer aus Schönenberg-Kübelberg. Der Spendenzweck geht zu Herzen.

Seit ihrem ersten Konzert in Hamburg vor fünf Jahren hat sich die 20 Mitglieder zählende Formation von Musikern aus Deutschland, Österreich, USA und der Schweiz zu einer gefeierten Bigband entwickelt. Die Bigband ist eine gemeinnützige Vereinigung von Rotariern, die ausschließlich Benefizkonzerte gibt. Zwei Auftritte gebe es pro Jahr, berichtet Unternehmer Bernhard Bauer, im Frühjahr und im Herbst. Für das Herbstkonzert standen als Spielort Bayern, Südfrankreich oder das Saarland zur Auswahl. „Und alle wollten ins Saarland“, freut sich der Rotarier und Gründer der Firma Minitec.

Das Repertoire der Band umfasst bekannte Swing-Titel von Count Basie oder Duke Ellington sowie moderne Arrangements von Sammy Nestico, Peter Herbolzheimer, Chick Corea und eigene Kompositionen des Mannheimer Bandleaders Thomas Siffling.

Der Jazztrompeter Thomas Siffling leitet die Rotary Bigband. Am 5. Oktober tritt sie zugunsten der Kinderkrebsstiftung Saar-Pfalz im Saalbau Homburg auf. Foto: Rotary Bigband e.V.

Regelmäßig werde die Band durch international bekannte Jazz-Sängerinnen oder Instrumentalisten verstärkt, berichtet Bauer. Für das Konzert im Saalbau in Homburg konnte die prominente Interpretin Sandy Patton verpflichtet werden. Sie arbeitete viele Jahre als Professorin für Jazz-Gesang an der Hochschule für Kunst in Bern. Während ihrer langen Karriere hatte sie große Erfolge mit Lionel Hampton, Dizzy Gillespie, Paul Kuhn und zahlreichen weiteren Jazz-Größen.

Der Erlös des Konzerts, das der Rotary Club Kusel und Homburg veranstaltet, geht an die Kinderkrebshilfe Saar. Sie betreibt in Homburg ein Haus für die Eltern der kranken Kinder. Wie wichtig es für die Therapie der Kinder ist, dass Eltern ihre Liebsten ganz aus der Nähe unterstützen können, wird der leitende Professor der Kinderklinken Homburg vor Konzertbeginn den Besuchern erläutern.

Sandy Patton wirkt beim Konzert mit. Foto: Rotary Bigband e.V.

Als einziger aus der Region Kusel freue er sich besonders, dass die Band nun in die Nähe komme, so Bauer. Die Stadt Homburg habe die Schirmherrschaft über das Konzert übernommen und eine Spende angekündigt, lobt Bauer. Damit möglichst viel für die Kinderkrebshilfe Saar gesammelt werden kann, stelle die Stadt die Halle kostenlos zur Verfügung. Die Rotarier wiederum tragen bei dem Benefizkonzert die Kosten für ihre eigenen Auslagen.

Termin

Das Benefizkonzert beginnt am Samstag, 5. Oktober, um 19.30 Uhr. Der Eintritt kostet 30 Euro. Tickets gibt es unter anderem online unter ticket-regional.de und an der Abendkasse.