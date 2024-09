Vorurteile abbauen – darum geht es bei der Interkulturellen Woche, die bundesweit stattfindet. Auch in Kusel wird es von 23. bis 27. September ein Programm geben, das Vereine und Institutionen auf die Beine gestellt haben.

Los geht’s am Montag ab 9 Uhr mit der Malaktion „Vielfalt“ der Diakonie Sozial- und Verfahrensberatung AfA Kusel. Wie Simone Schnipp, Koordinatorin Partnerschaft für Demokratie im Landkreis Kusel, mitteilt, richtet sich die Aktion an Schulklassen und Kindergruppen aus Kusel. Sie läuft auch noch Dienstag und Mittwoch, jeweils bis 15 Uhr im Horst-Eckel-Haus.

Die Kontaktstelle Holler beteiligt sich mit einem Wochenprogramm. Mitmachen können alle Kuseler Kinder ab dem Grundschulalter: Am Montag wird für Kinder aus der AfA gemalt, am Mittwoch heißt es: Regenbogenwaffeln backen. Linseneintopf aus Kenia kochen die Kinder am Donnerstag, während es am Freitag einen internationalen Treff gibt. Die Aktionen finden jeweils von 15 bis 18 Uhr in der Kontaktstelle statt.

Für Mittwoch mehrere Veranstaltungen geplant

Mit von der Partie sind laut Mitteilung auch die Kreisvolkshochschule und das Interkulturelle Kompetenzzentrum. Unter dem Motto „Mit der Gabel um die Welt – auf den kulinarischen Spuren Kusler Bürger*innen“ laden sie an vier Abenden von 17 bis 20 Uhr zum gemeinsamen Kochen „und den anderen danach vielleicht etwas besser verstehen“ ein. Anmeldungen sind über die Internetseite kvhs-kusel.de möglich. Die Termine finden in der Lehrküche im Horst-Eckel-Haus statt. Am Montag steht deutsche Küche mit Marcel Müller auf dem Plan, am Dienstag thailändische Küche mit Phimchanok Macleod. Um albanische Gerichte mit Faton Azemi geht es am Mittwoch, während sich am Donnerstag alles um die südamerikanische Küche mit Oscar Alfonzo Niño Marquez dreht.

Das Protestantische Dekanat und die Kirchengemeinde Kusel gestalten am Dienstag um 19 Uhr einen interkulturellen Gottesdienst in der Stadtkirche. Für Mittwoch ist eine Reihe an Angeboten angekündigt: Wie Schnipp mitteilt, findet von 14 bis 16 Uhr ein Kuseler Stadtspaziergang für Neuangekommene mit der Gästeführerin Petra Rübel statt. Unterwegs gibt es Musik von der Kreismusikschule. Zum Abschluss geht es zum Organisator des Spaziergangs, dem Verein Team Plan B.

Mit Menschen verschiedener Nationen ins Gespräch kommen

Ebenfalls für Mittwoch lädt das Haus der Jugend Kusel alle ab 14 Jahren zu einem „süßen Nachmittag mit musikalischer Begleitung“ ein. Ideen für diesen Tag nehme das Team im Vorfeld entgegen. Im CJD-Mehrgenerationenhaus Kusel gibt es am Mittwoch ab 17 Uhr unter dem Titel „Die Giraffe im Regen – Heimat hier und dort“ einen „Nachmittag zum Nachdenken, Sprechen und vielleicht ein bisschen Heimat spüren“. Mitmachen können Kinder ab acht Jahren.

Die Migrationsberatung des DRK-Kreisverbands bietet am Freitag von 16 bis 18 Uhr die Möglichkeit, mit Menschen verschiedener Nationen ins Gespräch zu kommen. Um eine Anmeldung bei Aynur Oktay, Telefon: 06381 924641, E-Mail: beratung@kv-kusel.drk.de, wird gebeten.