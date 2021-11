Schüler, die nach der 10. Klasse in die Oberstufe an eine weiterführende Schule wechseln wollen, können sich am Mittwoch, 17. November, an der Integrierten Gesamtschule (IGS) Schönenberg-Kübelberg/Waldmohr über alles informieren, was mit der Oberstufe zu tun hat. Schwerpunktthemen sind zum Beispiel die Wahl der Leistungsfächer und der Grundkurse, die Wahl einer möglichen zweiten Fremdsprache, der Stundenplan und das Anmeldeverfahren. Auch über die Räumlichkeiten und die Ausstattung der Schule wird informiert. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr in der Aula am Schulstandort Schönenberg-Kübelberg. Wie die Schule mitteilt, sei es empfehlenswert, dass nur jeweils ein Elternteil das Kind begleitet.

Info



Es gelten die 3G-Regel und Maskenpflicht. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.igs-skw.de oder bei Ansprechpartner Jörg Dittgen, Telefon 06373 811010.