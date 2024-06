25 Jahre nach ihrer Gründung erfreut sich die integrative Kita der Lebenshilfe Kusel großer Beliebtheit. Die Wartelisten sind lang – theoretisch könnte eine weitere Kita gefüllt werden. Von Herausforderungen und Zukunftsplänen, von denen nicht nur die Kita-Kinder profitieren könnten.

Die integrative Kita der Lebenshilfe Kusel ist einzigartig – und das gleich aus mehreren Gründen. Im Kreis ist sie laut Timo Schneider, hauptamtlicher Vorstand der Lebenshilfe Kusel, die einzige anerkannte integrative Kita. Beeinträchtigte Kinder – 20 an der Zahl – aus dem gesamten Landkreis besuchen die Einrichtung im Kuseler Schleipweg. Hinzu kommen 55 Kuseler Kinder aus dem sogenannten Regelbereich. Dass Kinder mit und ohne Beeinträchtigung miteinander aufwachsen, darum geht es in der integrativen Kita, die nun 25-jähriges Bestehen feiert.

Das Konzept kommt gut an: „Von der Warteliste her könnten wir noch eine Kita füllen in beiden Bereichen“, berichtet Kita-Leiterin Steffi Contes im RHEINPFALZ-Gespräch. Gerade von Eltern, deren Kinder im Regelbereich scheitern, gebe es viele Anfragen.

Zwar seien laut Gesetz alle Kitas inklusiv, in der Praxis sei das jedoch nur schwer umzusetzen, weiß Timo Schneider. „Es wäre schön, wenn es so kommt, aber dann müssten Regelkitas viel besser ausgestattet werden.“

Nur eine Glastür entfernt

Schließlich hat eine anerkannt integrative Kita so manche Vorteile: 15 statt 25 Kinder sind in einer Gruppe, im heilpädagogischen Bereich ist zudem der Personalschlüssel größer als im Regelbereich. Gearbeitet wird in multiprofessionellen Teams: Neben Erziehern gibt es Kinderkrankenschwestern, Heilerziehungspfleger- sowie pädagogen. Eine Besonderheit der Einrichtung im Kuseler Schleipweg ist außerdem, dass Kita und Sozialpädiatrisches Zentrum (SPZ) im selben Gebäude untergebracht sind. Lediglich eine Glastür trennt beide Bereiche voneinander. „Das ist ziemlich einzigartig“, sagt Schneider. „Meines Wissens gibt es das sonst nirgends in Rheinland-Pfalz.“

Die Nähe zum SPZ, in dem mehrere Therapeuten, etwa Logo- und Ergotherapeuten, beschäftigt sind, bringt gleich mehrere Vorteile: „Es ist immer jemand da, der direkt mit draufschaut“, erklärt Kita-Leiterin Contes. „Im Gegenzug haben die Therapeuten die Möglichkeit, die Kinder nicht nur in der Einzelstunde, sondern auch in der Gruppe zu beobachten“, sagt sie und ergänzt: „Wir arbeiten Hand in Hand.“ Was die Kinder in der Therapiestunde erlernen, versuche die Kita mit in die Gruppe zu nehmen. „Für die Kinder, Eltern und uns ist das ideal“, sagt Schneider.

„So gut wie keine Ausfallzeiten“

Seit März ist die integrative Kita eine von 16 sogenannten Konsultationskitas im Land. Diese zeichnen sich durch einen bestimmten Themenschwerpunkt aus. Außer der Kuseler Einrichtung gibt es Schneider zufolge derzeit nur eine weitere Kita im Land mit dem Schwerpunkt Inklusion von Kindern mit Behinderung. Dabei gehe es darum, sich als Kita für Besucher zu öffnen, mit Fachschulen zu kooperieren und sich in Sachen Ausbildung einzubringen, erklärt Contes. Auch beispielsweise Vertretern aus der Politik stehen die Konsultationskitas für Informationen und Anfragen zur Verfügung, heißt es auf der Internetseite des Landes. Dass das Land nun die Kuseler Kita unter den Bewerbern ausgewählt hat, sieht Schneider als Bestätigung dafür, dass die Einrichtung fachlich sehr gut aufgestellt ist. „Das kriegen auch die Kuseler mit, weshalb die Warteliste so lang ist.“

Ein großer Pluspunkt der Lebenshilfe-Kita, die vor 25 Jahren mit zwei Gruppen gestartet ist und in der von Anfang an in der eigenen Küche gekocht wurde: „Wir haben so gut wie keine Ausfallzeiten“, sagt der Lebenshilfe-Vorstand. In Krankheitsfällen helfen Kollegen anderer Fachbereiche der Lebenshilfe aus, etwa aus dem ambulanten Dienst. Das habe den Vorteil, dass sich die Kollegen so abteilungsübergreifend kennen, ergänzt Contes, die seit 2019 die Leitung hat.

Fest zum Thema Mittelalter

Stellen in der Kita – zu Corona-Zeiten seien gleich mehrere Mitarbeiterinnen auf einen Schlag schwangerschaftsbedingt ausgefallen – könnten bislang gut besetzt werden, berichtet Schneider. Vor allem mit Fachpersonal, was nicht mehr selbstverständlich sei. „Wir merken aber, dass die Bewerber weniger geworden sind“, sagt Schneider. In puncto Personal merkt Contes an, dass noch heute viele Mitarbeiter in der Kita arbeiten, die von Anfang an mit dabei sind.

Auch wenn die Nachfrage groß ist: Eine Erweiterung oder gar eine zusätzliche Kita ist für den Verein nicht ohne Weiteres möglich. „Wir bekommen die Personalkosten erstattet und bei einem Umbau einen Zuschuss, das wars“, erklärt Schneider. Weitere Kosten müsse der Verein tragen beziehungsweise Erträge erwirtschaften. „Und da wir gemeinnützig sind, dürfen wir auch nicht so hohe Gewinne erzielen.“ Spenden seien keine sichere Bank bei den Einnahmen.

Daher ist die Lebenshilfe bei ihrem Vorhaben um die Umgestaltung des Kita-Außengeländes auf eine Förderung angewiesen. Geplant ist ein inklusiver Spielplatz mit speziellen Geräten für alle Kinder. „Der wird wahrscheinlich dann auch öffentlich“, sagt Schneider. Derzeit werde der Förderantrag vorbereitet. „Dann schauen wir, wie es aussieht.“

Ihr 25-jähriges Bestehen feiert die Kita nun am Sonntag. Ein großes Fest zum Thema Mittelaltermarkt mit Edelsteinsieben, Bogenschießen und Ritterhelm-Basteln in Kooperation mit der Musikschule und der Burg Lichtenberg ist geplant. Mit dem Mittelalter haben sich die Kinder zuvor bereits ausgiebig beschäftigt. Wer in diesen Tagen durch die Kita geht, wandelt durch eine wahre Burgenlandschaft.