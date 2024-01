Jugendliche, die sich für spezielle Wissensgebiete interessieren, können sich bald regelmäßig treffen, um sich auszutauschen. Das Institut für Diagnostik, Intervention, Forschung und Beratung in der sozialen Arbeit (IDIF) in Kusel bietet ab 2. Februar eine Denkwerkstatt für die Bereiche Wissen, Kunst und Philosophie an.

Das IDIF spricht Jugendliche im Alter zwischen zwölf und 18 Jahre an. Die Denkwerkstatt findet jeden Freitag von 14 bis 16 Uhr in den Räumen des Instituts in der Bahnhofstraße 58 statt. Mit der Denkwerkstatt möchte das Institut junge Leute mit speziellen Interessen einladen, die weit über den Schulstoff hinausgehen.

Die IDIF-Mitarbeiter Ingo Schenk und Mike Müller stellten gemeinsam mit dem zwölfjährigen Ben Müller aus Katzenbach und dem 14-jährigen Paul Crue aus Lohnweiler die Ziele der Denkwerkstatt vor. Ben interessiert sich für Astronomie und Paul für Meeresbiologie. Ihre Klassenkameraden hätten wenig Lust, sich über diese Themen mit ihnen zu unterhalten, von manchen Schülern würden sie sogar verspottet, berichteten die beiden. Laut IDIF-Geschäftsführer Schenk werden die Themen, mit denen sich die Denkwerkstatt befassen möchte, von den Teilnehmern festgelegt. In Diskussionsrunden, Exkursen und Vortragsreihen befassen sich die Jugendliche anschließend damit.

Eingeladen werden hierzu auch Wissenschaftler, wie Professor Bernhard Haupert, der ebenfalls IDIF-Gesellschafter ist. Der Spaß am Erlangen von Wissen stehe im Vordergrund. Es gebe keine Noten oder irgendwelche Prüfungen, betonte Schenk.