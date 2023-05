Für Kunden ebenso wie fürs eigene Haus hat Minitec den „SmartAssist“ entwickelt, ein Werkerassistenzsystem. Dafür hat die Firma aus Schönenberg-Kübelberg den Innovationspreis Ergonomie des Institut für Gesundheit und Ergonomie.

In Montage, Kommissionierung und Wareneingang könne die individualisierbare Arbeitsstation mit Bildschirm eingesetzt werden. Der „SmartAssist“ zeigt Schritt für Schritt, was zu tun ist. Dadurch werde die Einarbeitungszeit. „In Zeiten von Fachkräftemangel bietet es zudem die Möglichkeit, auch ungeschultes Personal in Montageprozesse zu integrieren. Aber auch Mitarbeiter mit Handicaps erhalten so die Möglichkeit, wieder am Arbeitsleben teilzunehmen“, informiert Minitec. Der Innovationspreis Ergonomie sei eine „erfreuliche Bestätigung“, dass das Werkerassistenzsystem praxisgerecht konzipiert sei und Vorteile auch in ergonomischen Aspekten biete.