Der Landkreis wird künftig Ortsgemeinden und Bürger bei Vorhaben beraten, die der Aufwertung innerörtlicher Bausubstanz dienen. Für Immobilieninhaber können sich Maßnahmen im Zuge der innerörtlichen Sanierung lohnen: Sie können Ausgaben direkt steuerlich geltend machen.

In Dörfern, die bereits als sogenannte Schwerpunktgemeinde der Dorferneuerung anerkannt sind oder sich darum bemühen, kann es nun ganz schnell gehen: Dort winkt bei öffentlichen Vorhaben eine Förderung. Parallel dazu jedoch werden bei der innerörtlichen Sanierung – die eigentlich mit der Dorferneuerung nichts zu tun hat – private Vorhaben insofern gefördert, als Ausgaben dafür von der Einkommenssteuer abzugsfähig sind.

Es handelt sich um zwei paar Schuhe. Allerdings: Wo im Zuge der Dorferneuerung Planungsbüros ohnehin eine Bestandsaufnahme machen und Zielvorhaben formulieren, ist der planerische Weg zur Ausweisung eines innerörtlichen Sanierungsgebiets ungleich kürzer. Solche Gebiete müssen andere Gemeinden erst einmal ausweisen – und sind damit gezwungen, ein Ingenieurbüro zu beauftragen, dass sie planerisch begleitet.

Neubaugebiete bleiben außen vor

Bei der innerörtlichen Sanierung geht es explizit nicht um Vorhaben der öffentlichen Hand, sondern um Belange privater Immobilieneigentümer. Denen winkt die Chance, für Sanierungs- und Umbauvorhaben steuerliche Vorteile zu erlangen. In den Abschreibungsgenuss kommt, wer Wohneigentum in einem vordefinierten Sanierungsgebiet hat, das sich auf die Ortskerne beschränkt und Neubaugebiete außen vor lässt. Damit sollen Anreize geschaffen werden, ältere Bausubstanz aufzuwerten.

Wer also sein Haus dämmen, das Dach neu decken, umbauen, störende Anbauten abreißen möchte, kann materiell davon profitieren. Es gibt keine Zuschüsse, allerdings besagte Steuervorteile. Voraussetzung ist, dass die Maßnahmen Kriterien erfüllen. Etwa jene, dass ein Haus barrierefrei gestaltet oder energetisch aufgemöbelt wird. Das aber ist nicht zwingend. Indes sind reine Verschönerungsmaßnahmen oder gar Luxussanierungen von der Bevorzugung ausgenommen.

Kreis leistet eine Erstberatung

Was förderfähig ist, entscheiden Fachleute. Geben die ihr Okay, werden Modernisierungsvereinbarungen geschlossen. Und genau da will der Kreis ansetzen, der in seiner Bauabteilung eine Architektin damit betraut, Privaten wie den Ortsgemeinden bei der Erstberatung zur Seite zu stehen. Bis die ersten Maßnahmen anlaufen, wird es allerdings noch ein Weilchen dauern.