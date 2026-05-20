Das inklusive Schülerfest an der Paul-Moor-Förderschule in Kusel stand im Zeichen des Kennenlernens – und war Auftakt eines besonderen Jahrs für die Lebenshilfe St. Wendel.

Miteinander spielen, Spaß haben, sich kennenlernen hieß es wieder am Montag. Das inklusive Schülerfest an der Paul-Moor-Förderschule in Kusel gibt es schon viele Jahre, es pausierte nur während der Pandemie. Konrektorin Manuela Noll-Hussong und Sarah Schmitt von der Lebenshilfe St. Wendel erklärten, warum das Fest in diesem Jahr zugleich ein Auftakt war.

Was macht das Schülerfest inklusiv?

Kinder der Paul-Moor-Schule, der Jakob-Muth-Schule sowie der Grundschulen Kusel, Rammelsbach und Ulmet nehmen an dem Fest teil, bei dem Schülerinnen und Schüler mit und ohne Beeinträchtigungen miteinander in Kontakt treten und gemeinsam beim Spiel Zeit verbringen können.

Was wird angeboten?

Ältere Schülerinnen und Schüler der Paul-Moor-Schule und Neuntklässler der Realschule plus Altenglan übernehmen gemeinsam mit Vertretern des Familienzentrums Kusel die Betreuung der Spiel- und Mitmachstationen – darunter Dosenwerfen, eine Seifenblasen- und eine Schminkstation. Die Kinder können sich auch an der Slackline und der Süßigkeitenwurfmaschine ausprobieren. An jeder Station gibt es einen Stempel – ein Anreiz, möglichst viele Angebote auszuprobieren.

Wie erklärt sich die Zusammenarbeit mit der Lebenshilfe St. Wendel anstatt der Lebenshilfe Kusel?

Die Lebenshilfe St. Wendel unterhält am Marktplatz in Kusel seit 2007 das Familienzentrum für den Landkreis. Das Team mit unterschiedlichen pädagogischen Fachkräften leistet im Auftrag des Kreisjugendamtes Kusel ambulante Hilfe zur Erziehung sowie Schulsozialarbeit an Grundschulen im Landkreis. Durch diese Vernetzung entstand die Idee des inklusiven Schülerfestes.

Was ist das Besondere am Fest 2026?

Das Fest ist die Auftaktveranstaltung für ein besonderes Jahr bei der Lebenshilfe St. Wendel. Unter dem Motto „Fair statt fies – Deine Worte haben Macht“ organisiert das Familienzentrum Kusel, gefördert von „Aktion Mensch“, ein inklusives Jahresprojekt, bei dem Kinder und Jugendliche im Landkreis dafür sensibilisiert werden, wie Worte wirken und wie ein respektvolles, wertschätzendes Miteinander aktiv gestaltet werden kann. Ziel ist es, ein Bewusstsein für Mobbing und Ausgrenzung zu schaffen und Empathie zu fördern. Zudem sollen junge Menschen gestärkt werden, Verantwortung für ihr eigenes Handeln zu übernehmen und sich aktiv für Vielfalt und Toleranz einzusetzen.