Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die inklusive Jugendfreizeit der katholischen Pfarrei Hl. Franz Xaver erhält in diesem Jahr den Nardini-Preis des Caritasverbands Speyer. Die Urkunde und 1000 Euro Preisgeld sollen beim Caritastag am 19. November in Landau überreicht werden. Das teilte das Bistum in Speyer mit.

Die inklusiven Jugendfreizeiten sollen Kindern Abwechslung bieten, ihre soziale Kompetenz stärken und ihnen die Chance geben, Freundschaften zu schließen. „Da es ein inklusives Angebot ist,