Die Initiative „Wir stehen auf für Frieden“ aus der Verbandsgemeinde Oberes Glantal ruft auf zur Friedensdemonstration am Montag, 23. Januar, um 18 Uhr in Breitenbach. Die Demonstranten wollen an Bundeskanzler Olaf Scholz und alle verantwortlichen Politiker appellieren, keine deutschen Kampfpanzer in die Ukraine zu entsenden und auch anderen Nato- und EU-Ländern keine Genehmigung zur Weitergabe zu erteilen, sagt Monika Scholtes von der Initiative. „Wir sind besorgt, dass das Kriegsgeschehen in der Ukraine immer weiter eskaliert und Deutschland zum Kriegsteilnehmer wird.“ Die Einwohner des oberen Glantals seien durch die direkte Nähe zu Ramstein unmittelbar betroffen.

Die Teilnehmer fordern von der deutschen Regierung mehr Einsatz für Diplomatie und Friedensverhandlungen für eine neue gesamteuropäische Sicherheitsarchitektur und für Frieden und Völkerverständigung, sagt Scholtes. Die Demonstration beginnt um 18 Uhr an der katholischen Kirche und endet mit einer Kundgebung im evangelischen Gemeindehaus. Es können Friedenslichter mitgebracht werden und Gegenstände, um dem Protest Gehör zu verschaffen. Fahnen von Parteien sind laut Scholtes nicht erwünscht. Informationen gibt es telefonisch unter 06386 993232.