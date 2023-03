Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Immer weniger Kinder in den Klubs und weniger Mannschaften: Die Jüngsten an den Fußball zu binden – selbst beim Volkssport Nummer eins seit einiger Zeit keine Selbstverständlichkeit mehr. Der SWFV will mit einem neuen Projekt entgegenwirken und setzt dabei auch auf Kinderlotsen. Ingo Werle und Patrik Maaß übernehmen diese Position im Kreis Kusel-Kaiserslautern.

Ingo Werle ist bereits seit Jahrzehnten Trainer im Jugendfußball, hat 1998 seine B-Lizenz gemacht, trainiert mittlerweile die Kids bei der TSG Kaiserslautern, war früher in