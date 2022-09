Die Kuseler Künstlerin Ingeborg Nicklas wird am kommenden Sonntag, 18. September, und am Sonntag, 25. September, erneut bei der Aktion „Offene Ateliers“ mitmachen – allerdings zum letzten Mal, wie sie mitteilt. „Ich denke, das 85. Lebensjahr eignet sich für diese Entscheidung“, teilt sie mit. Für die beiden Nachmittage – es ist jeweils von 14 bis 18 Uhr geöffnet – kündigt sie zudem eine Neuerung an: Sie werde nicht nur einen Überblick über ihr Schaffen seit dem vergangenen Jahr bieten, sie werde auch einige Bilder aus dem Jahr 1970 zeigen – „als Vergleich“. Ihr Atelier befindet sich in der Trierer Straße 18.