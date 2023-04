Welche Auswirkungen hat die Reform des kommunalen Finanzausgleichs auf die Gemeinde? Diese und weitere Fragen sollen bei einer Informationsveranstaltung am Mittwoch, 19. April, ab 18.30 Uhr in der Turn- und Festhalle beantwortet werden. Horst Meffert vom Gemeinde- und Städtetag Rheinland-Pfalz wird die Reform vorstellen und Interessierte darüber informieren. Die Gemeinde hatte zuletzt bereits einen Infostand vor dem Steinbruchcafé aufgebaut, um das Thema zu beleuchten. Gegen die Reform regt sich Widerstand im Kreis. Die Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan hat eine Resolution auf den Weg gebracht, in der sie vom Land fordert, strukturschwache Regionen stärker zu berücksichtigen.