Kusel. Autos verschaffen Unabhängigkeit und erleichtern den Alltag. Mit dem Alter lassen jedoch Reaktionszeit, Hör- und Sehvermögen sowie die Beweglichkeit nach. Wie die eigene Fahrtauglichkeit gewährleistet werden, soll eine Info-Veranstaltung zeigen.

Neuerungen im Straßenverkehr erfahren, Tipps für die Fahrpraxis und ein Feedback während des Fahrens erhalten – das bietet der Kreisseniorenrat am 15. November. Langjährig als Fahrlehrer aktive Referenten stehen gegen eine kleine Gebühr für begleitendes Fahren zur Verfügung. Die Veranstaltung findet ab 14 Uhr im Horst-Eckel-Haus in Kusel (Lehnstraße 16) statt. Der Eintritt ist frei. Anmeldung unter 06381 4290275 oder per E-Mail senkus@kusmail.de