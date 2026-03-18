Am Sonntag wird im Kreis Kusel gewählt: Neben der Landtagswahl stehen auch weitere Abstimmungen auf kommunaler Ebene an. Ein Überblick, was davor noch zu beachten ist.

Von Jan Ullm

Wer darf am 22. März bei der Landtagswahl wählen?

Anders als zuletzt bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg vor gut zwei Wochen dürfen nur Volljährige ihre Stimme abgeben. Ein Antrag im Landtag, das Wahlalter auf 16 Jahre zu senken, scheiterte an der fehlenden Zwei-Drittel-Mehrheit – CDU und AfD sind dagegen. Außerdem sind alle ausgeschlossen, die erst vor Kurzem aus anderen Bundesländern hergezogen sind: Nur wer seit mehr als drei Monaten seinen Hauptwohnsitz in Rheinland-Pfalz hat, darf wählen.

Wie viele Bürger im Kreis Kusel dürfen ihr Kreuzchen machen?

Wahlberechtigt sind nach Angaben der Verwaltungen der drei Verbandsgemeinden (VGs) im Landkreis rund 58.850 Einwohner, was ungefähr 83 Prozent der Gesamtbevölkerung im Landkreis entspricht. 1965 Einwohner dürfen am Sonntag zum ersten Mal ihr Wahlrecht ausüben.

Wie hoch war die Wahlbeteiligung im Landkreis bei den vergangenen Landtagswahlen?

Zuletzt bewegte sich die Wählerbeteiligung im Landkreis nahezu auf Landesniveau: 2016 nahmen 71,4 Prozent der Wahlberechtigten im Kreis an der Wahl teil, landesweit waren es 70,4 Prozent. 2021 lag der Anteil mit 64,3 Prozent knapp unter dem Landeswert von 64,4 Prozent. Die meisten Zweitstimmen gingen mit jeweils 42,8 und 41,9 Prozent an die SPD.

Wie beliebt ist die Briefwahl im Landkreis?

Vor allem während der Corona-Pandemie hat die Briefwahl deutlich an Beliebtheit gewonnen. Alleine in der VG Oberes Glantal stimmten 2021 mehr als 60 Prozent der Stimmberechtigten per Wahlbrief ab, nachdem es 2016 nur rund 24 Prozent waren. Bislang fällt die Briefwahlbeteiligung allerdings geringer aus als bei der vergangenen Wahl. Demnach haben nach Angaben der drei Verbandsgemeinden bisher insgesamt rund 16.600 Bürger die Briefwahl beantragt – rund 28 Prozent der Wahlberechtigten.

Wie lange ist die Briefwahl noch möglich?

Wer noch per Wahlbrief seine Stimme abgeben möchte, sollte sich beeilen: Bis Freitag, 15 Uhr, ist ein Antrag bei den Verbandsgemeinden möglich. „Allerdings kommt dann nur eine Abholung in Frage“, sagt Silke Herrmann, stellvertretende Büroleiterin der VG-Verwaltung Lauterecken-Wolfstein. Eine Ausnahme gelte bei plötzlicher Erkrankung. Bevollmächtigte könnten dann die Unterlagen noch bis 15 Uhr am Wahlsonntag abholen.

Bis wann müssen Briefwähler ihre Stimmzettel abgeben?

Die Abgabe sei bis zum Wahlsonntag, 18 Uhr, möglich, sagt Melanie Scheuer, die in der VG-Verwaltung Oberes Glantal zum Organisationsteam der Wahl gehört. Am besten sollten allerdings Briefwähler ihre Unterlagen im Wahllokal abgeben, das auf der jeweiligen Wahlbenachrichtigung vermerkt ist. Dort werden nämlich die Briefwahl-Stimmen ausgezählt. Auch die VG-Verwaltung Kusel-Altenglan teilt mit, dass dies der sicherste Weg sei, damit die Stimme rechtzeitig ankommt.

Wo können Bürger den Wahlabend im Landkreis verfolgen?

Möglich ist das an einem öffentlichen Ort nur in der VG Lauterecken-Wolfstein. Die Bürger könnten im Verwaltungsgebäude in Lauterecken die Ergebnisse der Landtagswahl verfolgen, sagt Herrmann. Gleiches treffe für die Bürgermeisterwahl zu, die parallel in der VG stattfindet. Sollte keiner der drei Kandidaten mindestens die Hälfte der Stimmen auf sich vereinen, findet am 12. April eine Stichwahl statt.

In der VG-Kusel-Altenglan kommt es wiederum am 22. März zeitgleich zu zwei weiteren Abstimmungen. Zum einen wird in Reichweiler ein neuer Ortsbürgermeister gewählt, da der bisherige Amtsträger Dennis Müller sein Mandat niedergelegt hat. Zum anderen stimmen die Rammelsbacher über die von der Basalt AG geplante Steinbruch-Erweiterung ab. Für beide Entscheidungen werde es am Wahlabend eine entsprechende Präsentation auf der Internetseite der Verbandsgemeinde geben, teilt die VG-Verwaltung mit.

Wann ist mit dem vorläufigen Wahlergebnis zu rechnen?

Nach der Schließung der Wahllokale um 18 Uhr zählen die Wahlhelfer die Stimmzettel aus und übermitteln die Ergebnisse an die Verbandsgemeinden. Wie lange das dauert, sei schwer abzusehen, sagt Scheuer von der VG Oberes Glantal: „Wir gehen aber von einem ersten Zwischenergebnis um 19.30 Uhr aus.“

Wie kann es sein, dass es um 18 Uhr meistens schon genaue Prognosen zum Wahlausgang gibt?

Am Wahltag sind Meinungsforscher in ausgewählten Stimmlokalen unterwegs und fragen die Wähler, welcher Partei sie gerade ihre Stimme gegeben haben. Am Sonntag sind beispielsweise im Auftrag der ARD Vertreter des Instituts Infratest Dimap im Siebenpfeiffer-Gymnasium Kusel vor Ort. Wahlforscher werten die Ergebnisse dann aus und rechnen Schätzungen mit ein, zum Beispiel zu Briefwählern, sodass es bereits um 18 Uhr eine Tendenz gibt.