Welche Möglichkeiten für Nahwärme es in Adenbach gibt, präsentiert am Donnerstag, 25. November, 19 Uhr, ein Vertreter der Energieagentur Rheinland-Pfalz im Gemeinschaftshaus. Stefan Beyer will die Chancen dieser gemeinschaftlichen Wärmeversorgung aufzeigen. Beyer hat mit der Klimaschutzmanagerin des Landkreises, Vera Schumann, herausgearbeitet, dass in etwa 30 Gemeinden im Kreis ein solches Nahwärmenetz umsetzbar sein könnte. Anfang November fand die erste Bürgerpräsentation in Wiesweiler statt, Adenbach ist nun als zweites an der Reihe. Wenn ausreichend Bürger ihr Interesse bekunden, kann eine Machbarkeitsstudie für den jeweiligen Ort in Auftrag gegeben werden.