Die Ortsgemeinden St. Julian, Glanbrücken, Wiesweiler und Eßweiler sind der Meinung, dass Ortskerne „unser Lebensmittelpunkt“ sind und Ortsdurchfahrten als Visitenkarte und erster Eindruck für Gäste dienen. Deswegen haben sie mit der Veröffentlichung einer Sanierungssatzung die Voraussetzungen geschaffen, damit Eigentümer in die Zukunft ihres Gebäudes investieren können.

Für Bürger, Ansiedlungswillige und Investoren gibt es neben der Beseitigung städtebaulicher Missstände in Sanierungsgebieten steuerliche Anreize, um in die Modernisierung und Instandsetzung der Gebäude zu investieren. Gleichzeitig sei ein Sanierungsgebiet ein Verkaufsargument bei der Wiedernutzung eines Gebäudes. Darüber soll in der Bürgerinformationsveranstaltung aufgeklärt werden. Diese findet am Montag, 8. Juli, um 18.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Glanbrücken statt.