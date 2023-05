Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Gut zwei Jahre nach der ersten Präsentation des Solarpark-Projektes an der A 62 will die Leipziger Energie GmbH zum überarbeiteten Stand der Planung Auskunft geben. Dazu sind am Montag und Dienstag Ratssitzungen in Hüffler, Rehweiler und Quirnbach anberaumt mit einem einzigen Tagesordnungspunkt: „Information über die überarbeitete Planung des Solarparks an der A 62“.

Vor den Sitzungen der Kommunalparlamente wolle er sich nicht zum aktuellen Stand äußern, teilte der Geschäftsführer der Leipziger Energie, Danny Wehnert, der RHEINPFALZ