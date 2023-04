493 Schüler des Siebenpfeiffer-Gymnasiums in Kusel haben an dem Wettbewerb Informatikbiber teilgenommen. Darüber informiert Koordinatorin Melanie Cattarius. Bezüglich der Teilnehmeranzahl liege die Schule landesweit auf Platz vier. Unter anderem belegte der Elftklässler Luis Ferdinand Wittke einen ersten Platz. 18 weitere Schüler des Siebenpfeiffer-Gymnasiums schafften es jeweils auf einen zweiten Platz. An dem Wettbewerb vom 7. bis 18. November haben insgesamt etwa 465.000 Schüler teilgenommen.