Die Schüler der zehnten Klassen sind am Mittwoch, 16. November, ab 19 Uhr zum Infoabend für die Oberstufe der IGS Schönenberg-Kübelberg/Waldmohr in der Aula am Standort Schönenberg-Kübelberg eingeladen. Die Veranstaltung richtet sich an Schüler der IGS, aber auch an Interessierte, die von Realschulen oder Gymnasien an die IGS wechseln wollen. Inhaltlich geht es um Übergangsbedingungen von der zehnten zur elften Klasse, Schwerpunkte der Oberstufe, die Wahl der Grund- und Leistungskurse und vieles mehr.

Drei Tage später, am 19. November, öffnet die IGS am Standort Walmohr zwischen 10 und 14 Uhr ihre Türen für Schüler, die zurzeit die vierte Klasse besuchen. Um 10 Uhr findet in der Mensa eine Info-Veranstaltung durch die Schulleitung statt. Diese wird um 11.30 Uhr wiederholt. Beim Tag der offenen Tür können die Kinder das Schulgebäude kennenlernen sowie an unterschiedlichen Workshops und Kursen teilnehmen. Alle Kurse spiegeln das Schulfachangebot der IGS wider. Darüber hinaus werden Infostände rund um die Themen Wahlpflichtfächer, Oberstufe, zur Sportklasse und zur Ganztagsschule angeboten. Lehrerinnen und Lehrer sowie Mitglieder der Schulleitung stehen dort Rede und Antwort. rhp/hlr