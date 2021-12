Eltern und Schüler, die sich über Eintrittsbedingungen, Organisation und Ziele der Mainzer Studienstufe (MSS) am Siebenpfeiffer-Gymnasium informieren wollen, haben am Montag, 10. Januar, bei einem Info-Abend die Gelegenheit dazu. Außerdem gibt es an diesem Abend Hilfe für die Wahl der Oberstufenfächer. Die Veranstaltung, die unter der 2G-Regel stattfindet, beginnt um 19.30 Uhr in der Mensa des Gymnasiums. Das Gymnasium informiert des Weiteren darüber, dass die Anmeldung externer Schüler für die Jahrgangsstufe 11 am Dienstag, 8. Februar, 13 bis 16 Uhr, in Raum 38 der Schule stattfindet. Zur Anmeldung sind Halbjahreszeugnis, Geburtsurkunde und ein ausgefüllter, unterschriebener Wahlbogen (kann über die Homepage ausgedruckt werden) mitzubringen.

Weitere Informationen erteilt Oberstufenleiterin Karin Küfer unter Telefon 06381 92300 oder per E-Mail an kuefer@siebenpfeiffer-gymnasium.de