Das Telekommunikationsunternehmen Inexio hat zugesagt, dem Kreis fristgerecht ein Angebot für die geplante Ausweitung des Weiße-Flecken-Programms zu unterbreiten. Das hat Inexio-Sprecher Thomas Schommer am Montagabend auf Anfrage der RHEINPFALZ mitgeteilt. Der Kreis will sein Weiße-Flecken-Programm um 83 Adressen erweitern. 76 davon liegen in dem Gebiet, in dem Inexio bislang zuständig ist. Der Kreis muss einen Änderungsantrag stellen, um auch hier die Zuschüsse von Bund und Land zu erhalten. Dieser Antrag muss bis 31. Juli vorliegen.

Inexio hat weiterhin mitgeteilt, dass das Baubüro in Kusel Ende der Woche schließt. Die Nachfrage nach Beratungen rechtfertige den Betrieb nicht mehr. Inexio hatte das Baubüro im vergangenen Sommer eingerichtet und jeweils donnerstags Beratungen angeboten. Allerdings war es während des Corona-Lockdowns ebenfalls geschlossen. Nun läuft Ende des Monats der Mietvertrag aus, den Inexio nicht verlängert hat.