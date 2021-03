Das Telekommunikationsunternehmen Inexio hat in zehn Orten im Landkreis die Tiefbauarbeiten abgeschlossen, in Obereisenbach laufen Restarbeiten. Trotz schlechter Witterung in den vergangenen Monaten liefen die Arbeiten auf Hochtouren, teilt das Unternehmen aus dem Saarland mit. Aktuell sei die Anzahl der Arbeitskolonnen auf 20 erhöht worden. „Einzelne Baumaßnahmen, die im ersten Quartal starten sollten, mussten aufgrund der ergiebigen Regenfälle im Januar und der längeren Frostperiode im Februar verschoben werden“, erklärt Inexio-Sprecher Thomas Schommer. Die Aufstockung der Baukapazitäten werde in den nächsten Wochen eine deutliche Verbesserung bringen.

Im Laufe der nächsten Monate würden dann auch die Bauarbeiten in den 30 Orten starten, in denen bisher nicht gebaut worden sei. In folgenden Orten sind laut Inexio die Tiefbaumaßnahmen abgeschlossen: Unterjeckenbach, Körborn, Pfeffelbach, Ruthweiler, Theisbergstegen, Börsborn, Breitenbach, Gries, Waldmohr inklusive Waldziegelhütte. Aktuell laufen Tiefbauarbeiten in Nußbach, Reipoltskirchen, St. Julian, Kirrweiler, Konken, Ehweiler, Kusel, Thallichtenberg, Ulmet, Frohnhofen, Glan-Münchweiler, Nanzdietschweiler und Schönenberg-Kübelberg.