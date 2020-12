Ortsbürgermeister Frank Kohl informierte über den Breitbandausbau durch die Firma Inexio, die im ersten Quartal 2021 damit beginnen will, im Neubaugebiet die benötigte Infrastruktur mittels Glasfaserkabel zu schaffen. Dies im Rahmen des von Bund und Land geförderten Projekts, bei dem der Ausbau sogenannter A-Adressen in die Förderung fällt. Daneben gibt es B-Adressen, die entlang der Trassenführung liegen und sich dem Ausbau privat anschließen können. In der Ortslage hatte bereits im vergangenen Jahr die Telekom ausgebaut.