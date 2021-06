Der Glasfasernetz-Anbieter Inexio hat auf den RHEINPFALZ-Bericht „Langsamer Kampf für schnelles Internet“ reagiert.

Sprecher Thomas Schommer zufolge sei noch keine Entscheidung gefallen, ob im Erdesbacher Neubaugebiet „Auf dem Flur“ alle Gebäude einen Glasfaseranschluss erhalten. „Wir arbeiten gemeinsam mit der Ortsgemeinde an einer eigenwirtschaftlichen Lösung“, ergänzte Schommer. Es sei allerdings nicht richtig, dass das Unternehmen von einigen Bürgern an den Pranger gestellt werde, weil deren Gebäude beim Glasfasernetz-Ausbau nicht berücksichtigt würden. Denn der Landkreis habe in einer Ausschreibung genau festgelegt, welche Adressen einen entsprechenden Anschluss erhalten sollen. An die Vorgaben in der Ausschreibung habe sich das Unternehmen zu halten, sagte Schommer. Allerdings würden beim Ausbau auch die Häuser berücksichtigt, die auf der Wegstrecke liegen.