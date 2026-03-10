Kunden von Inexio müssen sich im Landkreis Kusel in den kommenden Tagen auf mögliche Einschränkungen einstellen. Wie das Unternehmen mitteilt, stehen im Zeitraum vom 16. März bis zum 27. März Wartungsarbeiten an einem Technik-Standort an. In dieser Zeit stehe das Netz nur eingeschränkt zur Verfügung. Auch könne es zu Ausfällen kommen. Ein Leser aus Henschtal hatte die Redaktion auf die Mitteilung aufmerksam gemacht, da der ungewöhnlich lange und unspezifische Zeitraum Fragen aufgeworfen hatte.

Wie Thomas Schommer, Sprecher von Deutsche Glasfaser/Inexio, auf Anfrage der RHEINPFALZ allerdings mitteilt, handelt es sich um ein Missverständnis. Demnach seien lediglich routinemäßige Arbeiten geplant, die voraussichtlich nur zehn bis 15 Minuten dauern würden. Kunden dürften davon vermutlich kaum etwas bemerken, merkt Schommer an: Die Wartungsarbeiten fänden nachts zwischen 0 und 5 Uhr statt – ein Zeitraum, der für solche Vorgänge üblich sei.