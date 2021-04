Im Dezember können die ersten Inexio-Kunden das schnelle Internet nutzen. Das hat das Unternehmen auf RHEINPFALZ-Anfrage mitgeteilt. Aktuell liefen die Arbeiten in zehn Ortsgemeinden, bis Jahresende soll die Verlegung von Glasfaserkabel in zehn weiteren Orten beginnen.

Inzwischen seien Baukolonnen in insgesamt zehn Ortsgemeinden aktiv und verlegten Leerrohre bis an die Häuser, heißt es in der Antwort des Unternehmens. Im Rahmen des kreisweiten Projektes ermögliche Inexio für rund 4200 Adressen reine Glasfaseranschlüsse und sorge damit für den entscheidenden Schritt in die Gigabit-Gesellschaft. Inexio hatte Ende Mai mit den Arbeiten begonnen. Im Norden des Landkreises ist die Firma Pfalzconnect aktiv. Sie verlegt Glasfaser bereits seit Jahresbeginn.

Inexio lässt derzeit bauen in Körborn, Pfeffelbach, Ruthweiler, in St. Julian und im Ortsteil Eschenau, Nußbach, Unterjeckenbach, Kirrweiler, Börsborn, Waldmohr plus im Ortsteil Waldziegelhütte sowie Breitenbach. Bis Ende des Jahres soll auch in folgenden Orten mit den Tiefbauarbeiten begonnen werden: Thallichtenberg, Horschbach, Elzweiler, Reipoltskirchen, Homberg-Schönborner Hof, Kusel, Konken-Ost, Ehweiler, Nanzdietschweiler und Schönenberg-Kübelberg.

Die Baufirmen verlegen in einem ersten Schritt Leerrohre bis an die Gebäude. In diese wird in einem späteren Arbeitsgang das Glasfaserkabel eingeblasen und bis zum Hausanschluss geführt. Vom aktuell stattfindenden Inexio-Ausbau profitieren laut Unternehmen im Landkreis Kusel rund 1800 sogenannte A-Adressen – sie verfügen aktuell über eine Bandbreite von weniger als 30 Megabit pro Sekunde – und zudem weitere 2400 Hausbesitzer entlang der Neubaustrecke.

Voraussetzung für den Sprung in die Gigabit-Gesellschaft seien der Abschluss eines Hausanschlussvertrages und ein Dienstvertrag, um ins Netz zu kommen. Inexio kontaktiere rechtzeitig vor dem Baustart alle Hausbesitzer und informiere über die Tarifoptionen. Seit wenigen Wochen gibt es zudem das Inexio-Baubüro in der Trierer Straße 38 in Kusel, ehemals Café Saar. Hier steht jeden Donnerstag von 12 bis 14 Uhr und von 14.30 bis 18 Uhr ein Berater für Fragen zur Verfügung.