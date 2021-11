Die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie und Energie (IG BCE) ehrte bei ihrer Versammlung am Samstag im Gasthaus zum Hirschen in Herschweiler-Pettersheim langjährige Mitglieder. Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurde Helmut Letzel geehrt, für 40 Jahre Zugehörigkeit wurden Hans Portier, Burkhard Böhnlein und Jörg Maslonka ausgezeichnet. Seit 50 Jahren sind Wolfgang Strauß und Viktor Kassel in der Gewerkschaft. Vorsitzender Hans Portier dankte den Mitgliedern für die lange Treue und betonte die Bedeutung von Solidarität unter den Beschäftigten gerade in derzeit anstehenden Prozessen auf dem Arbeitsmarkt.