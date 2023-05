Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Erst kam Corona, jetzt schießen die Energie- und Einkaufspreise in die Höhe. Für die wenigen kleinen Dorfkneipen, die es in der Region noch gibt, wird es immer schwerer zu überleben. Doch Sukhwinder Saini bleibt optimistisch. Er hat ein einen guten Grund, weshalb er mit Herzblut in Brücken hinter der Theke steht.

Seinen exotischen Vornamen kann kaum einer aussprechen. Auch das langgezogene „i“ im Nachnamen fällt Pfälzer Zungen oft nicht leicht. Deshalb ist Sukhwinder Saini für