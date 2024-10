Kanada zu Gast in Kusel: Am Dienstag beehrte das Indie-Pop-Duo Bibi Club das Kinett und ließ das Publikum Schwelgen, Tanzen und Träumen. Die Entstehungsgeschichte der Band ist dabei so romantisch wie ihre Melodien.

Bibi Club klingt zwar wie eine abgefahrene Location zum Tanzen, Singen und Verweilen. Tatsächlich ist es jedoch ein kanadisches Indie-Pop-Duo, das mit seiner Musik