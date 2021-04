Wieder einmal beschäftigten sich die Gemeindevertreter von Glan-Münchweiler mit der Fortschreibung des Flächennutzungsplans (FNP). Diesmal musste der Rat eine Fläche von zirka 8000 Quadratmetern neu zuordnen. Über vier Vorschläge wurde beraten.

Nach Aussage von Ortsbürgermeister Karl-Michael Grimm hat die Planungsgemeinschaft Westpfalz die Gemeinde aufgefordert, ihren Wohnflächenbedarf weiter nach unten zu korrigieren. Nach Vorgabe der regionalen Raumplanung steht Glan-Münchweiler in den nächsten zehn Jahren eine sogenannte Wohnbedarfsfläche von 2,13 Hektar zu. Im noch gültigen FNP waren 6,67 Hektar als potenzielles Bauland ausgewiesen. Schon im vergangenen Jahr wurden Wohn- und Mischgebiete, hauptsächlich im Außenbereich, zurückgenommen. Dem Rotstift zum Opfer fiel ebenfalls ein kleines Gewerbegebiet.

Verlagerung zum „Roten Feld“

Im Ergebnis folgte der Rat der Empfehlung des Bau- und Planungsausschusses, der es für sinnvoll erachtete, die noch auszuweisende Fläche von 0,8 Hektar in das Neubaugebiet „Im roten Feld“ aufzunehmen. Zusätzlich nahm das Gremium den Hinweis von Ratsmitglied Jochen Kratsch auf, eine potentielle Wohnbaufläche von zirka 1500 Quadratmetern in der Schulstraße aus dem FNP herauszunehmen und diese Fläche ebenfalls dem Bereich „Im roten Feld“ zuzuordnen. Sollte die Planungsbehörde die in der Schulstraße dann auszuweisenden Grünflächen nicht akzeptieren, will der Rat nochmals über Alternativen beraten.

Für die Erschließung des Neubaugebietes Ortsmitte vergab das Gremium den Planungsauftrag an das Dahner Büro Dilger. Die Honorarkosten belaufen sich auf zirka 39.000 Euro.