Am frühen Sonntagabend meldeten Zeugen der Polizei einen silbernen Skoda Octavia Kombi mit KUS-Kennzeichen, der in Schlangenlinien auf der B 420 aus Richtung Kusel nach Altenglan unterwegs sei. Die Polizei stoppte den 53-jährigen Fahrer und stellte Alkoholeinfluss fest. „Weil die beschriebenen Fahrfehler sehr deutlich ausfielen, kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere Verkehrsteilnehmer gefährdet wurden“, heißt es im Polizeibericht. Zeugen werden gebeten, sich zu melden unter 06381 9190 oder per Mail unter pikusel@polizei.rlp.de