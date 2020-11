Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht auf Mittwoch in den Rohbau einer Supermarktfilliale eingebrochen. Nach Angaben der Polizei verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang in die Räume des zukünftigen Norma-Marktes und entwendeten Werkzeuge der Marke „Maktita“.

Die Polizei Kusel bittet unter der Telefonnummer 06381 9190 um sachdienliche Hinweise.