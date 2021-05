Ein in Ludwigshafen gestohlener VW-Lupo ist am Dienstagmittag in Theisbergstegen gefunden worden. Wie die Polizei mitteilt, kontrollierten Beamte das am Bahnhof abgestellte Fahrzeug mit Alzeyer Kennzeichen. Zeugen, die Hinweise zu dem Auto oder einem möglichen Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter 06381 9190 bei der Polizei Kusel zu melden.