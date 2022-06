Mehrere Tausend Euro Bargeld und ein Fernseher sind aus einem Büro eines Hotels und Restaurants in der Kuseler Straße in Blaubach gestohlen worden. Die Tat ereignete sich in der Nacht von Freitag auf Samstag, informiert die Polizei. Bisher unbekannte Täter hätten sich Zutritt zu dem Gebäude verschafft, heißt es in der Mitteilung. Wer Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Kusel zu melden unter 06381 9190 oder per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de