Die Grundsteuer gehört zu den ältesten direkten Steuern und wurde als kirchlicher und grundherrlicher Grundzehnt und Grundzins bereits im 18. Jahrhundert eingetrieben. Wer ein Grundstück besitzt, muss darauf Steuern zahlen. Vermieter dürfen sie auf die Nebenkostenabrechnung umlegen.

Das Problem: Seit 1964 haben sich die Immobilienmärkte weiter entwickelt – aber eben uneinheitlich. Ein Einfamilienhaus in Waldmohr hat weit mehr an Wert gewonnen als eine Doppelhaushälfte in Wolfstein. Es profitieren die Eigentümer, deren Immobilien in Gegenden stehen, die zum Zeitpunkt der Bewertung verhältnismäßig günstig waren und in der Zwischenzeit stark an Wert gewonnen haben. So zahlen Eigentümer in Städten heute deutlich geringere Grundsteuern, als sie eigentlich müssten. Das Gegenteil gilt für Eigentümer, deren Gebäude in strukturschwachen Gegenden an Wert verloren haben. Gleichzeitig kann es sein, dass Eigentümer neuer Häuser, die in den vergangenen Jahren neu bewertet wurden, deutlich zu viel zahlen in Relation zu den Besitzern älterer Häuser, deren Bewertung Jahrzehnte zurückliegt.

Das Verfahren ist kompliziert. Das zuständige Finanzamt bestimmt den „Einheitswert“ des Objekts. Je nach Lage, Nutzung und Bebauung wird dieser mit einer bestimmten Steuermesszahl multipliziert. Daraus ergibt sich der Grundsteuermessbetrag. Die dritte Komponente ist der Hebesatz, den jede Gemeinde individuell bestimmen kann.

Die Grundsteuer steht in keinem Zusammenhang zur Grunderwerbssteuer, die nur einmalig fällig ist beim Kauf eines Grundstücks.